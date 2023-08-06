В Ленобласти труп пропавшего рыбака нашли в реке

Рыбак утонул в реке Сясь в Ленинградской области, во время отдыха на лодке. Спасатели из города Новая Ладога достали его труп.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Стало известно, что еще 3 августа поступило сообщение спасателям о пропавшем мужчине, который отправился на своей лодке на рыбалку по реке Сясь, об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.

Как выяснилось далее, уже в воскресенье, 6 августа, специалисты из города Новая Ладога достали его труп из акватории реки. По предварительным данным, рыбак упал во время передвижения по воде и утонул, когда не смог забраться обратно в реку.

Его тело передали сотрудникам полиции, которые отвезли погибшего в морг.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти местные жители нашли труп мужчины рядом с десятиметровой воронкой, лежащий в одних синих трусах. Металлические осколки повредили деревья вокруг.