В Ленобласти рядом с воронкой в 10 метров обнаружен труп в синих трусах

В Ленинградской области на берегу озера был найден труп мужчины, одетого в футболку, трусы и ботинки. В нескольких метрах от него находилась воронка, появившаяся по пока неустановленным причинам.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 27 июля в дежурную часть поступило сообщение о нахождении тела. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины примерно 50-60 лет. Судя по останкам, он пролежал там некоторое время.

На нем была зеленая футболка, синие трусы и черные ботинки, а рядом находилась воронка радиусом примерно 10 метров. Деревья около места происшествия были сломаны из-за неких металлических осколков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о найденном в Выборгском районе скелетированных останков человека в зеленой камужляжной куртке с шевроном охраны Минтранса.