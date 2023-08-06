Поклонники фурри заломали подрывника в Удельном парке

Парень в балаклаве хотел бросить гранату во время фурри вечеринке, но он получил отпор от представителей субкультуры. Его передали сотрудникам полиции.

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Стало известно, что собрание представителей фурри (любители человекоподобных животных) культурной закончилось нападением со стороны неизвестного, об этом рассказали в 78.ru.

В Удельном парке проводилась вечеринка для субкультурщиков. На ней присутствовал странный парень в балаклаве.

Спустя какое-то время, он достал гранату, выдернул чеку и был готов кинуть ее, как его заломали молодые люди. Тем не менее, взрыв все равно прозвучал, один парень получил ранение одного пальца. Злоумышленника передали в руки правоохранителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе дети подорвались на игрушечной гранате. Со слов матери, на ней не было написало, что она может взорваться.