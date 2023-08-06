Поклонники фурри заломали подрывника в Удельном парке
Парень в балаклаве хотел бросить гранату во время фурри вечеринке, но он получил отпор от представителей субкультуры. Его передали сотрудникам полиции.
Стало известно, что собрание представителей фурри (любители человекоподобных животных) культурной закончилось нападением со стороны неизвестного, об этом рассказали в 78.ru.
В Удельном парке проводилась вечеринка для субкультурщиков. На ней присутствовал странный парень в балаклаве.
Спустя какое-то время, он достал гранату, выдернул чеку и был готов кинуть ее, как его заломали молодые люди. Тем не менее, взрыв все равно прозвучал, один парень получил ранение одного пальца. Злоумышленника передали в руки правоохранителей.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе дети подорвались на игрушечной гранате. Со слов матери, на ней не было написало, что она может взорваться.