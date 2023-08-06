В Кингисеппе бывший зек голыми руками забил своего собутыльника в бараке

Посиделки со спиртными напитками в бараке Кингисеппа закончились избиением собутыльника голыми руками, что привело к его смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербургу, ночью, 5 августа, правоохранителям города Кингисеппа передали информацию о найденном трупе мужчины средних лет в расселенном бараке на улице Крестьянской.

Потом сотрудники полиции получили заключение по погибшему. У него все лицо было в кровоподтеках и ссадинах.

По подозрению в убийстве задержали бывшего зэка, который оказался собутыльником мужчины. Тот голыми руками забил его во время застолья со спиртными напитками, а потом и бросил умирать в одиночестве своего знакомого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти 43-летний мужчина ударил своего 68-летнего собутыльника из-за ревности. Как оказалось, у мужчины за спиной было пять судимостей.