Житель Ленобласти из-за ревности ударил ножом своего 68-летнего собутыльника

Ревнивец из Ленобласти несколько раз ударил своего собутыльника ножом в минувший четверг. Задержать подозреваемого удалось на месте преступления, так как он никуда не спешил.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 июня, в полицию поступила информация о ножевых ранениях в одном из домов в поселке Будогощь в Ленинградской области.

Прибывшие на место правоохранители установили, что конфликт с применением ножа произошел между двумя местными жителями. Причиной агрессии стала ревность, в результате которой 43-летний мужчина ударил ножом своего 68-летнего собутыльника.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где у него диагностировали множественные раны грудной клетки слева, резаную рану плеча и рану переносицы.

Пьяного и агрессивного ревнивца удалось задержать на месте преступления. Примечательно, что за мужчиной уже числится пять судимостей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе неизвестный произвел несколько выстрелов в голову и спину 34-летнему петербуржцу из травмата.