Под Нижним Новгородом выпившая автоледи насмерть снесла 14-летнего и отправила в больницу девушку

Изрядно выпившая автоледи села за руль и влетела в группу подростков, где насмерть переехала 14-летнего парня и нанесла травмы 16-летней девочке под Нижним Новгородом.

Стало известно, что поздно вечером, 5 августа, в Спасском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и двумя подростками, об этом рассказали в РИА Новости со ссылкой на информацию от регионального МВД.

Автоледи после употребления спиртных напитков села за руль и поехала в сторону к трассе Бронский Ватрас. В это же время на обочине дороги стояла группа ребят.

Женщина не справилась с управлением и переехала 14-летнего парня, который умер на месте от страшных травм. В больницу госпитализировали 16-летнюю девочку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что грудной младенец в Петроградском районе чудом пережил ДТП с невнимательной автоледи на Лодейнопольской улице.