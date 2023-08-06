Грудничок едва не скончался на руках у петербурженки в ДТП

Автоледи устроила ДТП в Петроградском районе, столкнувшись с машиной, где находился грудничок. У девочки зафиксировали травмы головы и ушибы.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 5 августа, в отдел полиции Петроградского района сообщили о ДТП на Лодейнопольской улице с участием легковых автомобилей, где пострадал грудной ребенок.

Выяснилось, что 27-летняя автоледи на Ford двигалась в сторону Чкаловского проспекта. В один момент она проезжала со второстепенной дороги на перекрестке и влетела в автомобиль 52-летнего мужчины.

Его пассажирка ехала с грудничком на руках, который получил травмы в ДТП. У него диагностировали травмы головы и ушибы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что двухлетняя девочка в Киришском районе Ленобласти захлебнулась и скончалась после падения в пожарный пруд. Как отмечается, он был неогороженным.