«Переносят 80 видов животных»: жителей Петербурга предупредили о туляремии

Туляремия передается через большинство животных и кровососущих, человек на 100% восприимчив к бактериям заболевания. Эффективнее всего с ним справляется вакцинация.

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Многие не подозревают о существовании такого заболевания, как туляремия. О его опасностях рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Оно обладает высокой патогенностью. Передается преимущественно через кровососущих, а также через 80 видов животных. К ним относят кошек и собак.

Бактерии 100 % восприимчивы к человеку любого пола и возраста. Инкубационный период в основном длится неделю, сама болезнь продолжается на протяжении нескольких недель.

Инфицированного будут мучить головные боли, лихорадка, слабость, а также воспаление лимфатических узлов. Эффективнее всего можно защититься с помощью вакцины, а также обработки территории от грызунов и кровососущих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о продуктах, которые не рекомендуется употреблять аллергикам.