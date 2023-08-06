«Молоток и велосипедный руль»: кладовщик пробил череп петербуржца в гараже

Словесная перепалка между мужчинами переросла в избиение одного молотком, после чего кладовщик просто вбил инструментом велосипедный руль ему в череп.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем, 5 августа, правоохранители из Приморского района получили информацию о найденном трупе мужчины с ужасными травмами.

Сотрудники полиции выехали на место и увидели лежащего 42-летнего петербуржца, который лежал с пробитым черепом и велосипедным рулем.

Уже в ночь на 6 августа по «по горячим» задержали кладовщика на Комендантском проспекте, при котором был молот. Как оказалось, он забил им петербуржца, а потом вогнал велосипедный руль в череп из-за словесной перепалки в гараже.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в поселке Лисий Нос мужчина нашел череп неизвестного с остатками волос и мяса на нем. Находку увезли в морг.