«Куски волос и мяса»: житель Петербурга нашел в лесу человеческий череп

Мужчина прогуливался по лесу в Курортном районе, однако в нем он нашел череп с остатками волос и мышечных тканей. Правоохранители выясняют личность.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 5 августа, мужчина позвонил в отдел полиции Курортного района и рассказал о страшной находке в лесу возле поселка Лисий Нос.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в 18:40 проживающий на территории Северной столицы житель Архангельска прогуливался по лесу.

Неожиданно для себя он набрел на человеческий череп, на котором оставался клок волос и куски мягких тканей. Найденные останки отправили в морг. На данный момент устанавливается личность погибшего или погибшей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе женщина нашли человеческий скелет с шевроном «Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал».