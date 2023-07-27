Труп в куртке с шевроном охраны Минтранса обнаружен в Выборгском районе

В Выборгском районе местный житель обнаружил скелет человека в куртке с шевроном «Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал». Труп был отправлен в морг для того, чтобы установить причину смерти.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 26 июля в полицию обратился житель Выборга с заявлением о найденном трупе. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в лесу скелетированные останки человека.

Также была найдена зеленая камуфляжная куртка с шевроном «Ведомственная охрана Минтранса России Северо-Западный филиал» на рукаве. Останки направлены в морг для установления причины смерти. С места происшествия ничего не изъято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о нахождении в Гатчинском районе останков 24-летней женщины, которая пропала более недели назад. В ходе осмотра следов насильственной смерти на теле потерпевшей не было. Ее труп был отправлен в морг для установления причины смерти.