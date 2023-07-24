Сгоревший труп пропавшей без вести петербурженки нашли в доме в Гатчинском районе

В Гатчинском районе лесничий обнаружил останки пропавшей без вести петербурженки. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 июля в полдень в полицию обратился участковый Елизаветинского лесничества с заявлением о найденном трупе после тушения пожара.

Прибывшие на место происшествия, правоохранители обнаружили в сгоревшем доме останки женщины. Личность погибшей удалось оперативно установить. Ей оказалась 24-летняя петербурженка, пропавшая без вести неделю назад.

При осмотре на теле потерпевшей следов насильственной смерти не нашлось. Полицейские изъяли с места пожара мобильный телефон, ключи и браслет. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как петербуржец пришел в гости к брату и нашел его труп.