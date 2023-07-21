В квартире на Чудновского петербуржец нашел окровавленный труп брата

Петербуржец пришел в гости к брату, но нашел его мертвым. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об обнаружении трупа в квартире дома на улице Чудновского поступило правоохранителям около половины двенадцатого дня 20 июля. Заявителем оказался брат погибшего, который пояснил, что одежда покойного насквозь пропиталась кровью.

На место оперативно прибыли специалисты, которые подтвердили факт смерти 46-летнего безработного местного жителя. У мужчины была разбита голова.

Труп направили в морг для выявления причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе на съемной квартире приезжий гражданин нашел мертвого соотечественника с разбитой головой.