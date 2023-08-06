Жителям Петербурга дали советы по борьбе с перегревом

Жителям Северной столицы нужно ограничить время пребывания на жаре, перенести физическую активность на вечер, употреблять свежие и нежирные продукты, а также пить увеличенное количество влаги.

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Летом начинается череда перегревов и солнечных ударов, которые могут стоить вам жизни. О том, как избежать такой участи, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Необходимо ограничить свое присутствие под солнцем в период 10:00–16:00 часов. Тренировки лучше исключить или переносить на вечернее время. Если нет такой возможности, то стоит заниматься в прохладном и проветриваемом помещении.

В жаркую погоду лучше присмотреться к одежде из хлопка или льна. Питание рекомендуется подстроить под средиземноморскую кухню: морепродукты, зелень, овощи и фрукты.

Не переусердствуйте с поддержкой водного баланса и охлаждением. Если у вас есть заболевания, то это только усугубит ситуацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцам назвали напитки, которые помогут справиться при жаре в +30 градусов.