Петербуржцам напомнили, какие напитки помогут легче перенести жару

Не все напитки в жаркую погоду способны облегчить состояние человека и полностью избавить его от обезвоживания. Специалисты напомнили, в пользу чего рекомендуется делать выбор, когда столбик термометра заскакивает за +30 градусов.

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В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу отметили, что, конечно, идеальное средство для спасения от жары — это чистая (возможно, минеральная) вода. Однако также могут подойти и несладкий зеленый чай, разведенные натуральные соки, в частности, выжатые из сельдерея и лимона.

Подчеркивается, что в жаркую погоду нужно держать под контролем температуру жидкости, которую пьет человек. Лучше, чтобы напиток был комнатной температуры.

Для баланса специалисты также рекомендуют посредством жидкостей возмещать потерю микроэлементов, которые уходят из организма с потом. Например, выбирать чуть соленую воду, либо кисло-молочные и витаминизированные напитки, белковые коктейли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что при потере 2% жидкости человек обычно чувствует жажду, а при 5% — наступает обезвоживание.