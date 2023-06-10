Гастроэнтеролог рассказала россиянам сколько нужно выписать воды в жару

Гастроэнтеролог объяснила россиянам, почему необходимо поддерживать уровень жидкости в организме и сколько нужно выпивать воды в жару. Оказалось, что при потере 2% жидкости человек чувствует жажду, а при 5% у него уже начинается обезвоживание.

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Врач гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, сколько нужно выпивать воды в жару, чтобы избежать обезвоживания, сообщает «МК в Питере».

По словам врача, состояние обезвоживания можно определить почувствовать сухость во рту, отсутствие слюны, слабость и бледность. Такое состояние приходит к человеку, если его организму не хватает 5% жидкости.

Гастроэнтеролог объяснила, что в жару риск обезвоживания вырастает, так как организм быстрее теряет жидкость, поэтому необходимо поддерживать необходимое количество воды в организме. Кашух подчеркнула, что для утоления жажды лучше всего подходит чистая вода комнатной температуры.

Также гастроэнтеролог уточнила, что классическая схема питья воды предполагает 30-40 миллилитров на каждый килограмм.



