В пылающей «трешке» на Ленина чуть не сгорел один человек

На проспекте Ленина в трехкомнатной квартире сгорела почти целая комната, чудом удалось уцелеть пострадавшему. Его экстренно госпитализировали.

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На вызов о пожаре в многоквартирном доме в Колпинском районе на проспект Ленина выехали спасатели, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления по МЧС.

В субботу, 5 августа, пожарные приехали по указанному адресу. В трехкомнатной квартире одна из комнат практически выгорела. Спустя 23 минуты они ликвидировали возгорание, однако пострадавшему понадобилась госпитализация в медицинское учреждение.

В тушении пожара задействовали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что на улицу Маршала Захарова в Красносельском районе приехали пожарные и конная полиция. Удалось за полчаса ликвидировать возгорание в двухкомнатной квартире на балконе.