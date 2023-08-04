На улице Маршала Захарова случилось возгорание – на месте пожарники и конная полиция

В Красносельском районе очевидцы сообщают о возгорании дома по на улице Маршала Захарова. Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия находится пожарная бригада и конная полиция.

Фото: читатели Санкт-Петербург.ру

Как Санкт-Петербург.ру сообщили читатели, горение возникло по адресу Маршала Захарова, дом 16, корпус 1. В двухкомнатной квартире загорелся балкон площадью 3 квадратных метра. При этом площадь возгорания составила 1 кв.м. Ранее пожар в этом доме произошел прошлой ночью, свидетельствуют данные очевидцев.

Фото: читатели Санкт-Петербург.ру

В петербургское управление МЧС сообщение о пожаре поступило в 14:19 дня 4 августа, а в 14:40 пожар уже был потушен. Для его ликвидации использовалось три единицы техники и 12 человек личного состава, свидетельствуют данные Telegram-канала спасателей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о ночном пожаре трехкомнатной квартиры на Яхтенной улице. Горела одна из комнат площадью 15 квадратных метров. Погиб один человек.