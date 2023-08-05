Десятилетнего мальчика отправили на скамью подсудимых после громких ругательств в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге десятилетний ребенок отправился в центр временного содержания для несовершеннолетних после грубой нецензурной брани на улице и шумное поведение. Мальчика не смогли передать отцу, так как он находится в другом городе.

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В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что инцидент произошел 3 августа на набережной канала Грибоедова. Тогда десятилетний ребенок вел себя неподобающе и громко бранился. В результате его задержали.

Позже Октябрьский районный суд рассмотрел административное исковое заявление от полиции Адмиралтейского района. Привлечь острослова к административной ответственности не получится из-за слишком юного возраста, но и передать родителям ребенка также не выйдет, так как папа мальчика сейчас находится в другом городе.

В связи со сложившимися обстоятельствами хулигана отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей.

Ранее санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кудрово девочка-подросток жестоко избила соперницу из-за электронной сигареты.