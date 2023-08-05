В Петербурге количество МФЦ, принимающих документы для проставления апостиля, увеличится

Главное управление Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти заключили соглашение о расширении сотрудничества с городскими МФЦ. Теперь получить апостиль на документы можно будет в любом офисе.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного сообщили, что для удобства в получении госуслуг было принято решение расширить на территории региона количество офисов МФЦ, где можно проставить апостиль. О заключении соответствующего соглашения стало известно 5 августа.

Так, С 7 числа к проставлению апостиля приступят мобильные офисы госуслуг и 16 МФЦ, а уже с 21 августа к этой работе подключатся еще 39 МФЦ. Напомним, что с мая 2022 года документы для апостилирования можно было подать только в три МФЦ. Этой процедуре подлежат российские бумаги, которые подлежат вывозу за пределы страны.

Отмечается, что Госпошлину горожане смогут оплачивать на месте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что городские МФЦ изо дня в день принимают около 20 тысяч человек.