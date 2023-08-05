В квартире на Большевиков петербуржец наткнулся на труп отца с простреленной головой и мертвую сожительницу

В Невском районе местный житель, вернувшись домой, обнаружил мертвого родителя с огнестрельным ранением и бездыханное тело сожительницы. В настоящее время в причинах смерти граждан разбираются правоохранители.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, встревоженный 35-летний горожанин обратился в полицию 4 августа около одиннадцати вечера. Заявитель отметил, что в квартире на проспекте Большевиков он нашел мертвого 53-летнего отца в крови. У мужчины оказалась прострелена голова. Рядом находился труп 33-летней сожительницы покойного. На теле женщины внешних признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Сын погибшего пояснил, что трупы он заметил, вернувшись с работы домой. При этом сожительница его отца злоупотребляла спиртными напитками. Опрошены соседи скандала и звуков выстрела из квартиры не слышали.

С места происшествия изъяли травматический пистолет, патроны и гильзы. Трупы направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире на Московском проспекте горожанин обнаружил труп квартиросъемщика, который мог оказаться наркоманом.