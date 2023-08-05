Три десятка станций мониторинга для контроля качества воздуха оборудуют в Петербурге к 2025 году

Петербургские власти задумались о модернизации и расширении системы мониторинга атмосферного воздуха. Таким образом, к 2025 году планируют оборудовать еще несколько специальных станций.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного рассказали, что через пару лет станций мониторинга воздуха в Северной столице станет больше на пять, а их общее количество достигнет 30 штук. Отмечается, что все прочие точки обновят и усовершенствуют.

Благодаря новым технологиям станет возможно более точно измерять и анализировать показатели качества окружающей среды. Число параметров станет больше.

Напомним, что сейчас система мониторинга воздуха в городе включает 25 автоматических станций контроля, а также три передвижные лаборатории. Кроме того, на территории региона работают системы радиационного контроля и система мониторинга поверхностных, а также подземных вод.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что национальную премию в области экологии за безопасную утилизацию пара вручили промышленному предприятию из Ленобласти.