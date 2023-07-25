Национальную премию в области экологии за правильную утилизацию пара вручили промышленному предприятию из Ленобласти

Одно из промышленных предприятий, расположенных под Петербургом, получило награду в области экологии. Речь идет о Волховском филиале АО «Апатит», который выработал безопасную технологию утилизации пара.

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Так, предприятие, являющееся волховским химическим кластером Группы «ФосАгро», получило национальную премию в области экологических технологий «Экотех-лидер 2023». Награда относится к номинации «Энергоэффективность и энергосбережение», сообщает IVBG.

Специалисты занимались реализацией проекта по утилизации пара на теплоэлектроцентрали Волховского промышленного комплекса. По итогу удалось разработать и внедрить эффективную технологию в сфере экологии и природопользования. Известно, что в 2023 году на рассмотрение жюри подали больше 200 заявок из 50 регионов России.

Уточняется, что проект-победитель из Ленобласти предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов путем использования вторичных ресурсов при производстве электроэнергии. Полное обеспечение потребителей промышленного комплекса паром при этом сохраняется.

Эксперты отметили, что, благодаря реализации проекта, предприятие, на котором работают около двух тысяч сотрудников, смогло сократить затраты на приобретение электроэнергии, а также уменьшить выбросы парниковых газов.