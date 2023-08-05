H&M заплатит «Невскому центру» около 24 млн рублей за закрытие

Петербургский суд принял решение по иску ООО «Стокманн СПб центр» в отношении дочерней компании H&M. Таким образом, шведская корпорация отдаст больше 23 миллионов рублей торговому комплексу «Невский центр» после закрытия магазина.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Многомиллионный спор между ООО «Стокманн СПб центр», владеющей ТЦ «Невский центр», и «дочкой» H&M решил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В результате иск был частично удовлетворен. Напомним, что петербургская организация просила собрать с ответчика базовую арендную ставку.

Иностранный ретейлер в прошлом году принял решение покинуть российский рынок. Согласно данным в картотеке суда, помимо базовой арендной ставки, истец просил взыскать с ответчика эксплуатационные и маркетинговые расходы, а также пени за период с декабря 2022 года по май текущего года.

Теперь дочерняя компания H&M выплатит ООО «Стокманн СПб центр» 23,6 миллионов рублей. Из утвержденной суммы 21 миллион является задолженностью по арендной плате, а еще больше 2,5 миллионов — это пени. Еще 200 тысяч рублей будут переданы в качестве судебных расходов по уплате пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Сам «дочка» H&M также подала встречный иск о взыскании со «Стокманн СПб центра» больше 50 миллионов рублей за неосновательное обогащение. Тем не менее, суд претензию не удовлетворил.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что IKEA может заплатить больше 2 млрд рублей за отказ строить новый ТРЦ в Ленобласти.