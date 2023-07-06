IKEA может заплатить больше 2 млрд рублей за отказ строить новый ТРЦ под Петербургом

Сорвавшееся возведение торгово-развлекательного центра «Мега Новоселье» под Петербургом может стоить компании «Ингка сентерс рус проперти Е» больше двух миллиардов рублей. Напомним, что упомянутая организация принадлежит холдингу Ingka Centres, которая владеет комплексами «Мега» и IKEA.

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Чтобы получить компенсацию за несостоявшееся строительство с иском в суд обратился Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ). Как сообщает АБН, 17 августа дело рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В результате «Ингка сентерс рус проперти Е» может выплатить в качестве компенсации 2,08 миллиардов рублей. Все дело в том, что еще семь лет назад ответчик купил у СевНИИГиМ участок в Ленинградской области, на котором планировал возвести ТРЦ. Площадь объекта предполагала больше 200 «квадратов».

Спустя время строить ТРЦ передумали, в связи с чем СевНИИГиМ планирует восполнить затраты, которые были понесены в рамках предварительного договора соинвестирования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что, покинув Россию, шведский производитель IKEA обрек себя на финансовые потери. Так, за прошлый год компания потеряла больше 10 миллиардов рублей.