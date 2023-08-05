В текущем году на территории Петербурга планируют ввести рекордное количество социальных объектов. В частности, откроются новые школы, детские сады и объекты здравоохранения.

Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге до конца года должны начать функционировать больше 70 новых социальных объектов. Задача по ускорению темпов строительства объектов инфраструктуры поставлена президентом России Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что сейчас регион сохраняет высокие темпы строительства. За семь месяцев 2023 года уже ввели 2 миллиона 209 тысяч квадратных метров жилья.

Предполагается, что за этот год удастся полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что еще один малоэтажный квартал планируют построить на территории Колпинского района.