«ЭФКО Challenge» рассказали, почему нет повода останавливаться

«Главное в гонке — взять верный темп. В жизни, кстати, тоже» — участники онлайн-забега «ЭФКО Challenge» рассказывают, зачем и почему они однажды начали бегать и не думают останавливаться

Фото: Пресс-служба ГК «ЭФКО»

Антон Антипов из Кемерово:

«Бегать начал в 2017 году. Начинал с малого — 5 недель готовился пробежать первые 5 км. С тех пор меня и не остановить! Частенько бегаю в других городах, чтобы узнать их получше и найти интересные места, куда можно сходить с семьёй на прогулку.

Только бег помогает мне побыть с самим собой, сбросить негативную энергию, проветрить голову или подумать над каким-то нерешенными вопросами, найти на них ответы и двигаться дальше.

Сейчас бегаю сам по себе, без тренера, просто держу себя в тонусе и не даю своей «кукухе» поехать. Стараюсь быть примером для своих детей. Сын и дочь тоже увлеклись бегом, сначала они были моей шумной группой поддержки, но подросли и уже больше двух лет с удовольствием бегают на любительских стартах.

В следующем году надеюсь пробежать свой первый марафон.»

Игорь Жлудов из Ставрополя:

«Бег — это не моё, однозначно. Но когда уволился с военной службы в запас, возник дефицит смысла жизни, и я решил в оставшееся время реализовать хотя бы некоторые свои мечты, преимущественно детские. Одна из них — пробежать марафон.

Бегаю с 2020 года. Начал участвовать в онлайн-челленджах. Одним из них был забег ЭФКО. Хороший забег. Мой результат очень плохой, но я буду прогрессировать.

Бегая, нашел новых друзей, новую жену и понемногу нахожу себя. Тоже нового. Все новое мне нравится.

Главное в гонке — взять верный темп. В жизни, кстати, тоже.»

Виталий Богданов из Санкт-Петербурга:

«Ощущения от прошедшего забега смешанные: с одной стороны — результат хуже, чем я обычно бегаю. С другой — смог потерпеть, хотя бег в тот день давался тяжело. Если бы это была обычная тренировка, а не челлендж, то точно бы бросил бежать после 2 км.

Стараюсь участвовать в онлайн-челленджах, а забеги ЭФКО самые массовые и интересные! Они позволяют соревноваться с большим количеством участников и оценить свою форму относительно других.

Бег помогает мне быть выносливее, держать и улучшать форму.»

В прошедшем онлайн-забеге «ЭФКО Challenge 5 км» приняли участие 3 703 человека из разных стран и городов, разного возраста и пола, разных профессий. Каждый из стартовавших неповторим, но все они в определенный период жизни выбрали для себя бег и продолжают им заниматься по своей собственной, уникальной причине.

А уже в сентябре любители и профессионалы смогут установить или обновить рекорды на дистанции 10 км в рамках третьего этапа Кубка ЭФКО. Шанс выиграть призы будет у всех, кто выбирает бег!

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Рекламодатель: ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад»

Сайт: https://www.efko.ru/