Стали известны причины роста стоимости авиабилетов в Калининград в августе

Авиаперелеты в Калининград и обратно стали дороже в августе. Такая тенденция объясняется ростом популярности данного направления в конце лета.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В августе стоимость билетов на самолет до калининградского аэропорта Храброво и в обратную мторону существенно выше, чем в другие месяцы ввиду высокого спроса, передает «МК в Калининграде» со ссылкой на заявление главы Калининградской области Антона Алиханова.

Так губернатор ответил на вопрос по поводу причин высоких цен на авиабилеты до Калининграда. Также он сообщил, что авиакомпании реализуют дополнительные рейсы, чтобы билеты смогли купить все желающие. Некоторые категории пассажиров имеют возможность купить билеты по субсидиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, когда жители Петербурга смогут долететь до Алжира прямым рейсом. Таких рейсов будет всего три в неделю.