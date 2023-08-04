Загадочные осадкомеры – что это, и как они помогают мониторить затопления в Петербурге

В Санкт-Петербурге появилась система, которая производит анализ метеорологической обстановки в городе и помогает вовремя реагировать на скопления воды в районах города.

Фото: Официальный Telegram-канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

АИС «Осадки» включает в себя так называемые осадкомеры, которые наиболее оперативного отслеживания данных о дождях. Программа может визуализировать границы подтоплений на карте города и мониторит тоннельные коллекторы для того, чтобы получить данные о свободной емкости для накопления, сообщает официальный Telegram-канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Полученная программой информация поступает в Водоканал и «Росгидромет», поэтому потенциальные скопления воды удается сдерживать, отправляя аварийные бригады на места наиболее оперативно.

Всего система включает в себя 34 осадкометра и 7 метеостанций. Однако, если технология что-то упустила, человеческий фактор точно никуда не денется. В случае появления подтоплений петербуржцев просят звонить по телефону 004.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о грозах и ливнях в конце первой недели августа. В частности, такая погода ожидается в пятницу, 4 августа.