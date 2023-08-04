Петербургские пенсионеры не отказывают себе в кредитах

В июне 2023 года петербуржцы взяли кредитов на сумму в 110,9 млрд рублей. При этом 14 млрд рублей (12,5%) приходятся на горожан старше 60 лет, а 19 млрд рублей взяли жители Петербурга старше 50 лет.

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Общая сумма взятых в 2023 году кредитов составила более 438 млрд рублей. Такой показатель на 34% выше данных за 2022 год. Эксперты не исключают, что причина заключается в том, что горожане стали более уверены в будущем, сообщает «Коммерсантъ».

Чтобы узнать, оформлен ли на вас кредит, необходимо запросить информацию в бюро кредитных историй (БКИ). Список подобных организаций опубликован на сайте Центробанка России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о получении россиянами постоянного права на кредитные каникулы с 1 января 2024 года, хотя до этого инициатива была связана с пандемией и вводилась временно.