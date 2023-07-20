Право на кредитные каникулы в России сохранили навсегда

В России одобрили постоянный закон на введение кредитных каникул. Ранее инициатива вводилась как временная.

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С 1 января 2024 года жители России получат постоянное право на кредитные каникулы. Ранее эта мера действовала временно на период пандемии. Теперь же закон закрепил Совет Федерации. Об этом сообщает Бриф.

По словам члена Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, такая инициатива положительна, ведь она позволяет людям в трудной ситуации получить поддержку. Но закон не повлечет за собой увеличения закредитованности населения. Ведь займы обычно не желание жителей, а необходимость из-за долговой нагрузки.

Позитивно отозвался о новой мере и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Однако эксперт отметил, что в таком случае кредит может выйти дороже, чем могло бы быть.

Это связано с тем, что банки при возможных кредитных каникулах будут закладывать в проценты свои риски. Часть людей не смутит возросшая переплата за возможность получить отсрочку в платежах, другие же подумают над более выгодными предложениями.