В Петербурге выпустят 100 тысяч «Подорожников» с дизайном в честь юбилея города

В Северной столице выпустят «Подорожники» с дизайном, приуроченным к юбилею города. На данный момент планируется выпустить 100 тысяч штук.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

На новых проездных билетах будут изображены медный всадник с цитатой из стихотворения А.С. Пушкина. Также будет показан ангел на вершине Александровской колонны, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

При создании дизайна одной из карт использовались снимки петербургского фотографа. Оба варианта будут выпущены тиражом по 50 тысяч штук.

Отмечается, что в продаже они будут появляться ограниченными партиями, а приобрести их будет возможно с 1 сентября. Данные билеты стали продолжением серии «Подорожников» в уникальном дизайне, приуроченных к юбилею основания северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появиться три новых предприятие, которые расположатся на территории особой экономической зоны города.