Петербург примет семь рейсов, которые летели в Москву

Семь рейсов из московских аэропортов были перенаправлены в петербургский Пулково в качестве запасного аэропорта. На данный момент в Москве были задержаны 103 рейса.

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В Москве были закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. Один из самолетов, который следовал из Культурной столицы в Москву был вынужден вернуться, сообщили в пресс-службе Пулково.

Также петербургский аэропорт принял авиарейс из Стамбула, который следовал во Внуково. Северная столица также приняла рейс из Перми.

На данный момент не известны причины задержки рейсов в Москве и Перенаправления их в Петербург. Однако пока что Северная столица является запасным аэропортом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» будут построены три новые предприятия. Для реализации проекты были выделены 4 миллиарда рублей.