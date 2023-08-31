В Пушкинском районе произошло возгорание площадью 250 кв.м

Ночью произошло возгорание в хозяйственной постройке и строительных бытовках в Пушкинском районе. На данный момент пожар был полностью ликвидирован.

Фото: Baltphoto

Сообщение поступило пожарным ночью 31 августа. Согласно информации, возгорание случилось в Пушкинском районе Петербурга на Школьной улице у дома 153.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что возгорание произошло в хозяйственной постройке и строительных бытовках. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Тушение пожара началось в 01:14 по московскому времени. Полностью возгорание удалось ликвидировать в 03:35.

Сведений о пострадавших не поступало. К Ликвидации возгорание были привлечены 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге загорелось шесть автомобилей, два из которых более не подлежат восстановлению.