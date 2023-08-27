В Петербурге загорелись шесть автомобилей

Во Фрунзенском районе произошло возгорание нескольких автомобилей. Причины инцидента на данный момент не известны.

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В Петербурге, утром в воскресенье 27 августа, поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. Прибывшие на место сотрудники МЧС начали тушение шести легковых автомобилей.

Возгорание затронуло автомобили — ВАЗ 2114 , Opel, Mitsubishi, Daewoo, Toyota и Nissan. Две машины сгорели полностью, а четыре пострадали, сообщает МЧС в своем телеграм-канале.

Через час, после поступления сообщения, пожар был полностью ликвидирован. Для тушения были привлечены 2 машины МЧС и десять человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало. Автомобили Opel и Mitsubishi не подлежат восстановлению.

Ранее Санкт.Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан подозреваемый в деле об убийстве 20-летней давности.