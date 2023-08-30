В Петербурге продали доходный дом Лесниковых на Херсонской улице
Российский аукционный дом (РАД) провел торги по продаже доходного дома Лесниковых, расположенного на Херсонской улице. Общая площадь проданных помещений составила 1166,8 квадратных метра.
Торги прошли по поручению АО «Почты России». В торгах приняли участие восемь претендентов, однако имя победителя не сообщается, сообщили в РАД.
Цена сделки составила 132,52 миллиона рублей, что более чем в два раза больше стартовой цены в 64,68 миллиона рублей. В РАД отметили, что данный показатель говорит о хорошем инвестиционном климате в Петербурге.
Более того, таким образом было продано историческое здание, которое будет реконструировано и обретет новую жизнь, что должно положительно сказаться на городе.
До этого момента здание находилось в законсервированном состоянии и не использовалось. Что здесь будет находиться теперь решат новые владельцы.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столице будут помогать малому и среднему бизнесу расплачиваться с кредитами.