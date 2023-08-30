В Петербурге будут помогать бизнесу в погашении кредитов

Власти культурной столицы подписали постановление о субсидировании малого и среднего бизнеса по возвращению кредитных средств. Бюджет на данную программу составит более 1.9 миллиарда рублей.

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Субсидии будут предоставляться по результатам отбора. К участию допускаются компании малого и среднего предпринимательства, которые подтвердят выполнение условий по сохранению численности работников, сообщили в пресс-службе Смольного.

Также необходимо, чтобы компания в полном объеме выплачивала основной долг и проценты по договорам микрозайма, заключенных в 2020 году. Планируется, что данная субсидия позволит фирмам сохранить штат работников и среднего уровня заработной платы.

Кроме того, данные стимулирующие выплаты могут поспособствовать развитию компаний. Также субсидия позволит избежать серьезных финансовых издержек на фоне внешнего санкционного давления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Пушкинском районе Петербурга началось строительство нового инновационного образовательного центра «ИТМО Хайпарк».