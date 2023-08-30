В ленинградской области погиб новорожденный из-за неосторожности

Новорождённый погиб в Ленинградской области из-за неосторожности родителей. Правоохранители рассматривают вопрос о привлечении отца к ответственности.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 29 августа из Волховского района поступило сообщение, что ребенок с травмой головы и отеком головного мозга поступил в больницу. Однако позднее он скончался от полученных травм.

Как стало известно правоохранителям, ребенок упал из рук своего отца. Отмечается, что оба родителя молодые люди.

Согласно данным, семья благополучная и полная, ранее на учете не состояла. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

На данный момент в отношении отца применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Ломоносовском районе умер во сне новорожденный из-за трагической случайности.