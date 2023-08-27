Трагическая случайность стоила жизни новорожденного в Ленобласти

В Ломоносовском районе умер во сне новорожденный из-за трагической случайности. Прибывшие на место происшествия правоохранители и врачи забрали тело ребенка.

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Сообщение об обнаружении трупа трехмесячного ребенка поступило в экстренные службы утром 26 августа. Прибывшие на место происшествия правоохранители засвидетельствовали отсутствие признаков насильственной смерти, пишет ALLNW.

Установлено, что отец и его новорожденный сын спали в одной кровати. Предположительной причиной смерти стало удушение во сне. Правоохранители полагают, что отец мог случайно придавить ребенка во сне.

Отмечается, что семья полная, а также не состоит на учете. Кроме того, в семье есть еще двое детей.

Труп младенца направлен в морг для установления точной причины смерти. Материалы по инциденту были переданы в Следственный отдел по Ломоносовскому району.