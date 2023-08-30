В Петербурге пьяный подросток практически убил взрослого мужчину

Несовершеннолетний нанес ножевые ранения 41-летнему мужчине. Правоохранители задержали подозреваемого, оказалось, что инцидент произошел в следствии ссоры в алкогольном опьянении.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 августа поступило сообщение об обнаружении в Невском районе 41-летнего мужчины с колото-резанной раной в области шеи средней тяжести. После госпитализации стало понятно, что были повреждены важные артерии, вследствие чего мужчину перевели в реанимацию.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, 29 августа был задержан подозреваемый, кем оказался 17-летний подросток. Стало известно, что инцидент произошел во время распития спиртных напитков. В какой-то момент у подозреваемого внезапно возникли неприязненные отношения к потерпевшему, и он нанес ему ранения в шею, после чего скрылся.

На данный момент подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе, ночью в машину к водителю запрыгнул мужчина, которого преследовали пять человек.