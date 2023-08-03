Самокатчик украл золотую цепочку у гражданки Белоруссии в Петербурге

В Выборгском районе неизвестный украл у женщины золотую цепочку. Он подъехал к ней на самокате, совершил хищение и скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 2 августа в полицию позвонила гражданка Белоруссии с заявлением о грабеже. По словам пострадавшей, грабителем был мужчина со смуглой кожей и одетый в черную кофту и темно-синие джинсы. Он подъехал к ней на самокате, применил силу и украл золотую цепочку, после чего уехал.

Следствие оценивает сумму ущерба в 110 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по 2 части 161 статьи УК РФ (открытое похищение чужого имущества).

Ранее Санкт-Петербург сообщал о задержании подозреваемой в совершении кражи у гражданина Аргентины, прибывшего в Северную столицу на форум «Россия-Африка». Ей оказалась сотрудница гостиницы, где остановился иностранец.