Петербуржцам рассказали, как не нарваться на радиоактивную чернику

Черника является вкусной и полезной ягодой. Однако она способна накапливать радиоактивный цезий, в связи с чем покупать ее стоит только в специальных местах, где гарантируют безопасность приобретаемой продукции.

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В чернике содержатся витамины и микроэлементы, полезные для зрения, желудочно-кишечного тракта, здоровья зубов. Если на ягоде есть сизый налет, это значит, что она недавно собрали и не перемешана в разных емкостях, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Однако наряду с брусникой, клюквой и голубикой черника может накапливать радиоактивный элемент цезий, который провоцирует развитие злокачественных опухолей. В связи с этим покупать эту ягоду нужно только на в местах, где проводится ветеринарно-санитарная экспертиза данного продукта – на официальных рынках и ярмарках, а не в местах стихийной торговли.

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