Названы целебные свойства малины

Малина является распространенной ягодой в России. Она не только вкусная, но и полезная, так как благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также способствует похудению и является хорошей профилактикой от артрита.

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Садовая малина содержит до 9% сахара и примерно 2% органических кислот. Также в ней есть такие витамины, как В, С, Е и другие Благодаря наличию в составе антиоксидантов, эта ягода помогает улучшить память и увеличить число нервных клеток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Также малина снижает сахар в крови, защищает сердце, предотвращая накопление тромбоцитов и снижая давление. Кроме того, эта лакомая ягода является отличным средством для похудения и благотворно влияет на кожу, защищая ее от старения, за счет наличия в составе витамина С.

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