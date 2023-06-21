Витамины для детей: как правильно выбирать

Детский организм в период активного развития и роста нуждается в витаминах, минералах и питательных веществах. Витамины не выступают в роли строительного материала для формирования новых клеток и тканей, но их наличие важно для полноценного развития всех внутренних органов и систем, для профилактики многих заболеваний.

Фото: pxhere

Детский организм нуждается во всех 13 выявленных витаминах. Большинство из них поступает в организм вместе с пищей, напитками. Но если питание несбалансированное, то может наблюдаться дефицит отдельных групп. Результатом может стать задержка роста, умственного развития, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В таком случае врач дополнительно назначает прием необходимых средств. Какие витамины для детей выбрать, зависит от состояния организм. На этот вопрос сможет ответить только врач после проведения предварительного обследования. Чаще всего назначается общий анализ крови, по результатам которого подбираются витаминные комплексы, рассчитывается суточная доза и продолжительность курса.

Какие симптомы могут указывать на дефицит витаминов в организме

Как понять, что в организме ребенка не хватает витамин и нужно восполнять их запас? Есть несколько признаков, при выявлении которых стоит обратиться за консультацией к детскому терапевту:

отсутствие аппетита или его снижение;

нарушение сна;

быстрая утомляемость;

раздражительность, капризность и частая смена настроения;

медленный рост.

На дефицит может указывать и тот факт, что у ребенка ухудшается зрение, слух, наблюдается анемия. Не стоит в этом случае заниматься самолечением. Перед выбором и приемов любых препаратов предварительно стоит проконсультироваться с врачом.