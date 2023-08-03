В Минздраве опровергли информацию о том, что медицинская помощь в России станет платной

Все виды медицинской помощи в России оказываются бесплатно. Ранее распространенные некоторыми СМИ сообщения о том, что медуслуги в России начнут оказываться на платной основе, не имеют ничего общего с реальностью.

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Экстренная, плановая, стационарная, неотложная и прочие виды медпомощи, включая необходимые лекарственные препараты, являются в России бесплатными. Новость, появившаяся ранее в ряде источников, является «неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта», пояснили в Минздраве.

Изменений в данной сфере не планируется. Пациенты могут получить платную помощь в случаях, когда лечащий врач не сделал какого-то назначения ввиду отсутствия соответствующей необходимости. При этом больной хочет провести исследование по личной инициативе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о представленном на Медицинском форуме роботе, который сможет лечить онкологические заболевания.