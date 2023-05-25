На Медицинском форуме в Петербурге представили робота, позволяющего эффективно лечить онкологию

В Петербурге представили «Онко-Робота», разработанного при участии венчурного фона «Евровенчур» Березина Андрея Валерьевича. Аппарат, определяющий где, когда и в каком объеме необходимо применение рентгеновского излучения для борьбы со злокачественными опухолями был представлен на одном из крупнейших мероприятий – на VI Инновационном Петербургском медицинском форуме.

Фото: венчурный фонд «Евровенчур»

Форум «Медицина 2023 — наука, инновации и практика» прошел во второй половине мая в Центре имени Алмазова.

Председатель правления холдинга «Евроинвест девелопмент» Андрей Березин отметил, что аппарат позволяет минимизировать вероятность ошибки вместе с тем повышая эффективность лечения.

Интерес к «Онко-Роботу» проявили не только медики Центра имени Алмазова, но и специалисты медицинских центров из других городов России, присутствовавшие на форуме.

Известно, что на данный момент робот проходит доклинические испытания в нескольких медицинских организациях, с которыми разработчики заключили договора. Отмечается, что разработка уже получила положительные оценки среди профессионалов. Например, весной этого года «Онко-Робот» признан «Деловым Петербургом» лучшим проектом года в сфере медицинских инноваций.

Березин отметил, что забота о здоровье человека одна из основных задач фонда, однако организация занимается и другими перспективными разработками и стартапами.