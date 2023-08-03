Петербуржцам рассказали о перекрытии нескольких улиц из-за съемок фильмов

Некоторые улицы Санкт-Петербурга перекроют в связи с киносъемками. Ограничения будут действовать с 5 по 7 августа.

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Движение транспорта прекратится 5 августа с 12:00 по 20:00 на Караванной улице (от Инженерной улицы до Итальянской улицы), на Итальянской улице (от набережной Фонтанки до Караванной), на Манежной площади (от Караванной до Кленовой улицы), сообщили в пресс-службе Смольного.

С 00:00 до 20:00 петербуржцы не смогут припарковаться на вышеуказанном участке Манежной площади, а также от Караванной до Инженерной улиц и на четной стороне Кленовой улицы от Манежной площади до Инженерной.

Движение в городе перекроют и с 7 до 9 утра 6 августа по Академическому и Днепропетровскому переулкам. Также будут закрыты 8-я и 9-я линии Васильевского острова, а с 12 дня 6 августа до часа ночи 7 августа петербуржцы не смогут проехать от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка.

Такая же ситуация будет и 4-й 5-й линиях Васильевского острова (от дома 2/19 по 5-й линии В. О. до Бугского переулка) и на 6-й, 7-й линиях Васильевского острова от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта. С полуночи 5 августа по 23:59 6 августа на данных промежутках будет запрещена парковка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о кадровых проблемах в сфере российского кино. С начала года в стране появилось больше вакансий в данной отрасли.