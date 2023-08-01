Индустрия кино в России испытывает кадровый голод

С начала года в России стало больше вакансий для специалистов по кинопроизводству. В общей сложности за шесть месяцев показатель подскочил чти на 80%.

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Больше всего в настоящее время не хватает техников по инсталляции, гримеров, ассистентов операторов и помощников по реквизиту. При этом актеров стали искать на 17% чаще, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование HeadHunter.

По мнению специалистов, сложившаяся ситуация связана с дефицитом кадров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас предлагают на 33% больше вакансий гримеров, а также на 60% чаще ищут специалистов по инсталляции и сервису. А вот эксперты по закупкам и топ-менеджеры теперь требуются реже.

В частности, из-за нехватки рабочих рук подскочила стоимость услуг сценаристов и продюсеров. Расценки иногда достигают 700 тысяч рублей за один эпизод, что почти в два раза выше тех цен, что требовались в прежние времена. В случае рыночного равновесия услуги по созданию и проработке одной серии можно было бы приобрести за примерно 400 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что нехватка кадров сложилась из-за высокой конкуренции, так как платформы и продакшены запускают проекты с большой частотой.