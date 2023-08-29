В Петербурге может подорожать шаверма из-за роста цен на курятину

Российские производители шавермы заявили, что вскоре начнется повышение цены на продукцию. Так, любителям такого перекуса придется платить на 10-15% больше.

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В России производители шавермы пожаловались на рост цен закупочных составляющих. Так, дороже всего производителям обходится покупка мяса, а именно — курятина, сообщает Патрульный Петербурга.

Производители пожаловались, что стоимость курицы за несколько раз взлетела примерно на 50%. К примеру, в марте один килограмм продукта закупался по 220 рублей, а уже в августе предпринимателям приходится тратить на килограмм мяса порядка 330-390 рублей.

Так, рост закупочных цен может привести к росту цен на любимую петербуржцами шаверму. Однако некоторые производители рассматривают возможность сохранять цены, но уменьшить порции.

Однако Минсельхоз утверждает, что пугаться и наводить панику раньше времени не стоит. По данным ведомства, стоимость стабилизируется в скором времени.