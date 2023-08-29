В России инвесторы стали реже вкладывать деньги в недвижимость для общепита

В России инвесторы стали реже покупать коммерческую недвижимость из-за роста цен. Тенденция касается помещений для общепита.

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В Российской Федерации увеличивается спрос на коммерческую недвижимость, однако инвесторы стали реже вкладывать средства в помещения для общепита. Так, спрос на покупку сократился на 22%, сообщает АБН.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых считает, что сегмент общепита всегда проседает во время кризиса, так как для потребителей это второстепенные траты. В связи с этим владельцы недвижимости относят рестораторов к группе рискованных арендаторов.

Однако несмотря на снижение спроса стоимость недвижимости под общепит выросла примерно на 50%.

Напомним, что аренда квартир в Культурной столице в среднем подорожала на 18 процентов. Наиболее подорожали студии и трехкомнатные квартиры.